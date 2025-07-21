Вверх
В Коряжме член комиссии утратил доверие

Прокуратурой города Коряжмы в ходе надзорных мероприятий установлен факт заключения структурным подразделением местной администрации двух муниципальных контрактов с коммерческой организацией, в которой руководитель заказчика и одновременно член комиссии по осуществлению закупок в связи с исполнением должностных обязанностей входил в состав коллегиального органа управления (совет директоров).

При поступлении заявок указанной организации на участие в аукционах на право заключения контрактов у муниципального служащего возникла обязанность принять меры по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов, которая не была исполнена. 

В силу положений законодательства о противодействии коррупции
 и о муниципальной службе непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы.

Вопреки требованиям закона по результатам рассмотрения представления прокуратуры города предусмотренная законом мера ответственности в виде увольнения к муниципальному служащему применена не была, в связи с чем прокурором в суд предъявлено исковое заявление о возложении на администрацию городского округа Архангельской области «Город Коряжма» обязанности расторгнуть трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 статьи 81 ТК РФ – в связи с совершением действий, которые дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Судебный акт не вступил в законную силу. 

09 сентябрь 14:15 | : Скандалы

