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В Архангельской области чиновник утратил доверие и был уволен

Онежский городской суд Архангельской области по иску Онежского межрайонного прокурора признал незаконным бездействие администрации муниципального образования «Малошуйское» по предотвращению конфликта интересов и обязал орган местного самоуправления прекратить действие трудового договора с муниципальным служащим – помощником главы администрации поселения путем его расторжения в связи с утратой доверия. 

В судебном заседании установлено, что муниципальный служащий, исполняя обязанности главы муниципального образования, рассмотрел и удовлетворил заявление близкого родственника о выдаче разрешения на возведение объекта капитального строительства, изменив вид разрешенного использования переданного в пользование земельного участка. При этом, в нарушение действующего антикоррупционного законодательства служащий не принял мер по уведомлению администрации органа местного самоуправления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также по самоотводу от исполнения должностных обязанностей, связанных с рассмотрением заявления. 

Судом апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения, оно вступило в законную силу и исполнено, работник уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

10 октябрь 10:04 | : Скандалы

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