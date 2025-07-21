В Архангельске приставы приостановили деятельность газозаправочной станции

В г. Архангельске судебные приставы исполнили решение суда и на 90 суток приостановили работу автогазозаправочной станции на ул. Мостостроителей.

В ходе проверочных мероприятий деятельности автогазозапровочной станции сотрудниками Северо-Западного управления Ростехнадзора были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

По результатам проверки собственник АГСЗ привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Учитывая, что дальнейшая эксплуатация опасного объекта может привести к пожару или взрыву, а значит, к гибели людей и причинению значительного ущерба окружающей среде, суд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде приостановления деятельности газозаправочной станции сроком на 90 суток.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав незамедлительно выехал по адресу нахождения АГЗС и опечатал клапана на газоперекачивающем насосе и винтили слива-налива сжиженного газа, тем самым, перекрыв его подачу. Должнику разъяснено, что в случае несанкционированного возобновления деятельности газозаправочной станции с него будет взыскан исполнительский сбор и применены меры административного характера, в том числе по ч.2.1 ст. 17.15 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Сотрудники органа принудительного исполнения на протяжении всего срока действия административного наказания будут осуществлять контроль за исполнением решения суда.

Отметим, что с начала 2025 года сотрудниками УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено четыре исполнительных производства об административном приостановлении деятельности различных объектов. Все они окончены фактическим исполнением, при этом нарушений законодательства, связанных с несанкционированным возобновлением деятельности приостановленных объектов, не допущено.