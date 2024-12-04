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Директор фирмы из Коряжмы заплатит штраф за халявное исполнение капремонта

Мировой судья судебного участка № 2 Коряжемского судебного района согласилась с позицией государственного обвинения и признала руководителя коммерческой организации виновным в преступлениях, предусмотренных  ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).

Установлено, что несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение двух судебных решений, вступивших в законную силу еще в 2022 году, осужденный не произвел работы по устранению недостатков, выполненного его организацией капитального ремонта двух многоквартирных домов, расположенных на территориях городов Коряжмы и Котласа.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся,  в настоящее время им принимаются меры по исполнению решений суда.

Исследовав установленные по уголовному делу обстоятельства суд признал руководителя коммерческой организации виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей.

 

05 февраль 08:57 | : Скандалы

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