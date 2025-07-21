Народный фронт привел Нулевую версту в чувства

Месяц назад Народный фронт обратил внимание городских властей на разрушенные элементы в парке у Нулевой версты в Архангельске, обустроенного за 30 миллионов рублей по проекту "Формирование комфортной городской среды".

Тротуарная плитка проседала, ограждающие столбы вдоль проезжей части были сломаны, при сварке столбов были оставлены острые железные края.

Сейчас эти замечания в рамках гарантийных обязательств подрядчиком устранены, плитка выровнена, восстановлены ограждения, сквер стал более безопасным для прогулок жителей.