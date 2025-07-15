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В Поморье лесному браконьеру усилили наказание

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления заместителя прокурора Каргопольского района изменен приговор Няндомского районного суда                             от 07.05.2025, которым 53-летний индивидуальный предприниматель осужден                 по ч. 3 ст. 260 УК РФ и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно изготовленной древесины, совершенных в особо крупном размере).

 Осужденному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. 

Судом установлено, что предприниматель с целью извлечения прибыли от рубки лесных насаждений, в нарушение лесного законодательства, под видом оказания услуг по расчистке линий электропередач от растительности, привлек неосведомленных о его преступных действиях лиц к незаконной рубке. 

Преступления совершены в период с сентября 2022 г. по май 2023 г. в Печниковском и Ошевенском лесничествах за пределами положенных 10 метров от линий электропроводов, увеличив это расстояние до 20 метров. Бригада рабочих спилила 897 деревьев пород ели, сосны и березы, в результате чего причинен материальный ущерб лесному фонду Российской Федерации     на сумму более 10 млн рублей. После чего часть незаконно заготовленной древесины хвойных пород перевезена на пилораму и переработана.

Гражданский иск представителя потерпевшего – территориального органа Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о взыскании с осужденного в доход бюджета Каргопольского муниципального района суммы причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

Вышестоящий суд согласился с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о чрезмерной мягкости назначенного наказания осужденному, который в содеянном не раскаялся                      и мер к возмещению причиненного ущерба не принял, применение условного наказания исключено, лишение свободы заменено на 3 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства                       с сохранением дополнительного наказания.

Апелляционную жалобу защитника осужденного о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

15 июль 15:01 | : Скандалы

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