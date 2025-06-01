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Северодвинский убийца Берг ушел от правосудия на СВО

И вовремя… сразу же после первого заседания по рассмотрению его дела.

Подсудимый Евгений Берг заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

 8 июля судом удовлетворено ходатайство начальника отборочного пункта о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Берга Е.Д., обвиняемого в убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и патронов к нему.

Напомним, Евгений Берг обвиняется в убийстве своего товарища из ревности. Долго скрывался от следствия, был задержан в Новороссийске и этапирован в Северодвинск.

Редакцию интересует, распространяются ли на таких персонажей льготы и зарплаты контрактников?

09 июль 08:18 | : Скандалы

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