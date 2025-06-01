Гендиректор архангельской фирмы "Техновэл" держал своих работников на голодном пайке

Прокуратура города Архангельска провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Техновэл».

В ходе проверки установлено, что генеральный директор допустил невыплату заработной платы в полном объеме свыше двух месяцев 69 работникам за период с января по май 2025 года в общей сумме свыше 23 млн рублей.

В этой связи на основании материалов проверки прокуратуры следственным отделом по Ломоносовскому округу г. Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Прокуратурой города Архангельска в суд направлены исковые заявления в интересах работников в целях судебной защиты их прав на получение заработной платы.