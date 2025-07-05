В Плесецке фельдшер химичила с медкнижками работников торговли

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению медицинского работника больницы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа).

Следствием установлено, фельдшер одной из больниц Плесецкого района за денежное вознаграждение внесла в медицинские книжки сотрудников продуктового магазина заведомо ложные сведения о прохождении ими медицинской комиссии и отсутствии у них препятствий для дальнейшего осуществления трудовой деятельности в сфере торговли без фактического медицинского осмотра, после чего поставила подпись от имени руководителя и печать учреждения здравоохранения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России «Плесецкий».

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.