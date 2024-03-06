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Чиновник администрации Котласа безбожно завысил цену строительства автодороги

Органами прокуратуры пресечен факт незаконного увеличения цены муниципального контракта на выполнение работ по строительству автодороги в г. Котласе. 

Установлено, что между управлением экономического развития администрации ГО «Котлас» и АО «Котласское ДРСУ» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автодороги по ул. Ушинского. 

В нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок дополнительным соглашением цена контракта увеличена на 758,9 млн рублей. 

По инициативе Котласского межрайонного прокурора постановлением Архангельского УФАС России, оставленным без изменения решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска, начальник управления экономического развития администрации ГО «Котлас» привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

В связи с принятием администрацией ГО «Котлас» бюджетных обязательств в отсутствие в бюджете ГО «Котлас» достаточных лимитов средств на момент заключения дополнительного соглашения по инициативе Котласской межрайонной прокуратуры контрольно-ревизионной инспекцией области названное должностное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.15.10 КоАП РФ. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области, оставленным судом апелляционной инстанции без изменения, исковые требования прокуратуры области о признании недействительным (ничтожным) дополнительного соглашения от 28.12.2022 удовлетворены.

26 март 16:37 | : Скандалы

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