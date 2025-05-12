Жители деревни Коношского округа будут мыться под присмотром прокуратуры

Прокуратура Коношского района провела проверку исполнения администрацией муниципального образования «Ерцевское» полномочий в сфере бытового обслуживания населения.

Установлено, что с сентября 2024 года на территории сельского поселения закрылась общественная баня, в результате чего банные услуги населению перестали оказываться.

По итогам проверки прокурором вносилось представление в адрес главы сельского поселения, однако меры по восстановлению прав граждан приняты не были. В этой связи прокурор района обратился в суд с иском об обязании органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения.

Решением Коношского районного суда требования прокуратуры удовлетворены, на муниципалитет возложена обязанность в срок до 01 марта 2026 года обеспечить жителей поселения услугами бытового (банного) обслуживания.

Решение в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

А ведь на дворе XXI век...