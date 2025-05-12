Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители деревни Коношского округа будут мыться под присмотром прокуратуры

Прокуратура Коношского района провела проверку исполнения администрацией муниципального образования «Ерцевское» полномочий в сфере бытового обслуживания населения.

Установлено, что с сентября 2024 года на территории сельского поселения закрылась общественная баня, в результате чего банные услуги населению перестали оказываться. 

По итогам проверки прокурором вносилось представление в адрес главы сельского поселения, однако меры по восстановлению прав граждан приняты не были. В этой связи прокурор района обратился в суд с иском об обязании органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения.

Решением Коношского районного суда требования прокуратуры удовлетворены, на муниципалитет возложена обязанность в срок до 01 марта 2026 года обеспечить жителей поселения услугами бытового (банного) обслуживания.

Решение в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

А ведь на дворе XXI век...       

 

20 июнь 15:54 | : Скандалы

Главные новости


Ильинское кладбище встречает День памяти и скорби свалкой мусора
Ирано-израильская война. Будет ли Третья Мировая?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (263)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20