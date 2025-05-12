У санатория "Беломорье" не выделены парковочные места для нивалидов

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению гражданина, имеющего инвалидность, о нарушении при выделении специализированного места для бесплатной стоянки его транспортного средства на парковке общего пользования.

В соответствии с действующим законодательством, на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, выделяется не менее 10 процентов для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II группы, транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детей инвалидов.

Однако на автомобильной стоянке для посетителей санатория, расположенного в пос. Беломорье, указанные требования закона не исполнены, места для парковки специальных транспортных средств, управляемых инвалидами, не выделены.

В этой связи в отношении руководителя ООО «Фишка» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов).

По результатам рассмотрения постановления прокурора мировым судьей судебного участка № 1 Приморского судебного района Архангельской области генеральный директор организации оштрафован на 3 тыс. рублей.

В настоящее время на автомобильной стоянке выделены места для парковки специальных транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов.