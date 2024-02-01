Прокуратура вступилась за право архангельского инвалида ставить машину бесплатно

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению гражданина, имеющего инвалидность, о нарушении при выделении специализированного места для бесплатной стоянки его транспортного средства на парковке общего пользования.

В соответствии с действующим законодательством, на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, выделяется не менее 10 процентов для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Однако на автомобильной стоянке, расположенной по адресу г. Архангельск, ул. 60 лет Октября, 4, стр. 1, указанные требования закона не исполнены, места для парковки специальных транспортных средств, управляемых инвалидами, не выделены.

В этой связи в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на этой автомобильной стоянке, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов).

По результатам рассмотрения постановления прокуратуры мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского судебного района г. Архангельска оштрафовал предпринимателя на 3 тыс. рублей.

В настоящее время на автомобильной стоянке выделено место для парковки специальных транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов.