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Архангельскую область заполонил контрафакт

С 12 по 21 мая на территории Архангельской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

Осуществлен мониторинг сети Интернет, организована работа по выявлению и пресечению каналов незаконного ввоза продукции легкой промышленности, оборота фальсифицированных и контрафактных товаров.

Всего в указанный период организовано 48 мероприятий, проверено более 130 объектов торговли.

Так, в Северодвинске в отделе одного из торговых центров задокументирован сбыт одежды и обуви без маркировки с незаконным использованием товарного знака. Изъята 1271 единица контрафактной продукции.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий задокументирован факт покушения на дачу взятки индивидуальным предпринимателем в сумме 250 000 рублей. Денежные средства он намеревался передать сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции за возврат ранее изъятого из торгового отдела товара. По данному факту Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело.

В Архангельске организованы проверки трех торговых объектов. В ходе их проведения изъято 330 единиц различного контрафактного товара.

Так, в торговом помещении на улице Гайдара индивидуальный предприниматель организовал продажу парфюмерной продукции, маркированной товарными знаками известных производителей, с признаками контрафактности. Изъято 110 флаконов.

В двух отделах торгового центра на улице Советской внимание сотрудников полиции привлекли изделия кожно-текстильной галантереи с логотипами известных спортивных брендов. При этом индивидуальные предприниматели не смогли предъявить правоустанавливающие документы о легальности происхождения товара, маркировки в системе «Честный знак». Изъято более двухсот единиц продукции.

Подобные нарушения выявлены в Няндоме, Каргополе, Плесецке, Вельском и Коношском районах, Пинежском и Устьянском округах.

Всего из незаконного оборота изъято более четырех тысяч единиц контрафактной продукции сомнительного качества, в том числе снезаконным использованием товарного знака, а также более 60 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По всем фактам проводятся проверки, устанавливается размер причиненного правообладателям ущерба.

 

29 май 09:56 | : Скандалы

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