Женщина-инвалид из Новодвинска лишена возможности бывать на улице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с 37-летней женщиной-инвалидом, которая уже семь лет не может самостоятельно покинуть свою квартиру из-за отсутствия необходимого оборудования в доме. Подробности вынужденного заточения от издания «Регион 29»:

- Жительница Новодвинска, являющаяся инвалидом-колясочником, проживает в многоквартирном доме по улице Мельникова. Здание не оборудовано ни лифтом, ни пандусами, что фактически приговаривает женщину к домашнему аресту.

Несмотря на многочисленные обращения с просьбой предоставить ей квартиру, адаптированную для маломобильных граждан, проблема остается нерешённой.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Архангельской области и НАО начата процессуальная проверка.