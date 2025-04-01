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Женщина-инвалид из Новодвинска лишена возможности бывать на улице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с 37-летней женщиной-инвалидом, которая уже семь лет не может самостоятельно покинуть свою квартиру из-за отсутствия необходимого оборудования в доме. Подробности вынужденного заточения от издания «Регион 29»:

- Жительница Новодвинска, являющаяся инвалидом-колясочником, проживает в многоквартирном доме по улице Мельникова. Здание не оборудовано ни лифтом, ни пандусами, что фактически приговаривает женщину к домашнему аресту. 

Несмотря на многочисленные обращения с просьбой предоставить ей квартиру, адаптированную для маломобильных граждан, проблема остается нерешённой.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Архангельской области и НАО начата процессуальная проверка. 

29 апрель 10:48 | : Скандалы

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