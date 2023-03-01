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По факту жизни архангелогородки-инвалида в кошмарных условиях заведено дело

Как мы сообщали ранее, в одном из сетевых изданий размещена информация о том, что в Архангельской области нарушены жилищные права женщины, являющейся инвалидом: сообщается, что она проживает в муниципальной квартире в многоквартирном доме на улице Силикатчиков в городе Архангельске, в котором потолок и все стены в трещинах, а в зимний период дом  плохо отапливается. В 2019 году квартира признана непригодной для проживания, но до настоящего времени женщину не переселили. 

По поручению Председателя Следственного комитета России следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи регионального Следственного управления СКР незамедлительно выехали на место происшествия, зафиксировали условия проживания инвалида и опросили ее опекуна.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

15 март 07:53 | : Скандалы

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