По факту жизни архангелогородки-инвалида в кошмарных условиях заведено дело

Как мы сообщали ранее , в одном из сетевых изданий размещена информация о том, что в Архангельской области нарушены жилищные права женщины, являющейся инвалидом: сообщается, что она проживает в муниципальной квартире в многоквартирном доме на улице Силикатчиков в городе Архангельске, в котором потолок и все стены в трещинах, а в зимний период дом плохо отапливается. В 2019 году квартира признана непригодной для проживания, но до настоящего времени женщину не переселили.

По поручению Председателя Следственного комитета России следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи регионального Следственного управления СКР незамедлительно выехали на место происшествия, зафиксировали условия проживания инвалида и опросили ее опекуна.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.