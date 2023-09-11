В Архангельске завершилось дело о прошлогоднем снеге

Ломоносовским районным судом г. Архангельска удовлетворено исковое заявление Архангельского межрайонного природоохранного прокурора об обязании Администрации городского округа «Город Архангельск» организовать складирование снега, вывозимого при уборке улично-дорожной сети областного центра, на специализированных площадках или снегоплавильных установках.

Поводом обращения в суд послужил тот факт, что до настоящего времени места для направления отходов от зимней уборки улиц Архангельска не организованы, что влечет за собой их складирование на не предназначенных для этого земельных участках, в том числе внутридворовых территориях.

Ранее по иску природоохранной прокуратуры пресечен факт использования земельного участка в Соломбальском округе для складирования отходов от зимней уборки улиц, поскольку место накопления таких отходов располагалось в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Архангельска, границах зон затопления и подтопления и на водосборной территории р. Северная Двина.

Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.