Подрядчик сорвал в Северодвинске сроки капремонта

Прокуратурой г. Северодвинска проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

Установлено, что коммерческая организация по договору с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» выполняла работы по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в Северодвинске, однако ремонт в установленный договором срок окончен не был.

Изложенное послужило основанием для возбуждения прокуратурой двух дел об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

По результатам рассмотрения административных производств мировым судьей судебного участка № 4 Северодвинского судебного района Архангельской области, руководитель коммерческой организации по каждому из административных правонарушений привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 64 тыс. рублей.

Судебные акты вступили в законную силу.