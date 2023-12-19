В Архангельске спор об уголовной иерархии закончился поджогом и смертью 2 человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 30-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).

Следствием установлено, что 26 января 2024 года ночью обвиняемый после конфликта, произошедшего в ходе совместного употребления спиртных напитков, вернулся в комнату дома-общежития на улице Ленинская в городе Архангельске и из чувства мести за оскорбления поджег матрас в чужом жилище. В результате умышленного поджога огонь распространился на внутренние помещения многоквартирного дома, в котором находились люди. В результате указанных действий от отравления угарным газом погибли двое мужчин в возрасте 41 и 59 лет, один из которых находился в гостях, второй проживал в соседней комнате.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что с другом пришел в компанию к ранее судимым мужчинам для совместного употребления спиртных напитков. Как только они пришли, у них произошел словесный конфликт из-за обсуждения иерархии в местах лишения свободы, где ранее присутствовавшие отбывали наказание. Из-за того, что их с другом словесно оскорбили, они покинули чужую квартиру, но через некоторое время он вернулся, чтобы выяснить отношения. Не обнаружив в комнате обидчиков, он решил напакостить, поэтому поджег матрас, из-за тления которого возник пожар. Увидев, что из жилого дома повалил дым, скрылся с места преступления.

На первоначальном этапе действия мужчины были квалифицированы по менее тяжкому составу преступления, однако с учетом полученных следствием доказательств и установленных обстоятельств преступления фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.