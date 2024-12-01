Приемную "Единой России" в Архангельске поджег несовершеннолетний оболтус

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

В ночь на 24 декабря 2024 года в экстренные службы города Архангельска поступило сообщение о возгорании в офисе политической партии, расположенном на первом этаже жилого дома по набережной Северной Двины.

Пожар был оперативно локализован силами сотрудников МЧС. Согласно полученной информации, причиной возгорания стали противоправные действия. Неизвестный злоумышленник разбил окно офиса и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УМВД и РУФСБ России по Архангельской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в течение нескольких часов подозреваемого задержали. Им оказался 16-летний житель областного центра.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний в сети Интернет искал подработку и согласился на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог офиса политической партии. При этом он направил «куратору» видео совершенного поджога, но обещанное денежное вознаграждение так и не получил.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц, в том числе отрабатывается версия про украинский след. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.

Следственное управление обращает внимание, что некоторые подростки, желая заработать на карманные расходы, в сети интернет находят объявления и соглашаются за денежное вознаграждение совершать поджоги, забирать деньги у обманутых мошенниками граждан, делать «закладки» с наркотическими средствами, либо наказывать недобросовестных «закладчиков», становясь участниками преступных схем. Зачастую несовершеннолетние преступники надеются, что их противоправная деятельность останется незамеченной, однако они заблуждаются. И, как показывает судебная практика, они привлекаются к строгой уголовной ответственности.