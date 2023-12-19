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Виновник поножовщины в ресторане Коряжмы найден в Азербайджане

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было заочно предъявлено обвинение 34-летнему гражданину Азербайджанской Республики Алиеву Давуду Мустафе оглы в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Алиев скрылся от следствия и суда, в связи с чем объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Судом по ходатайству органов следствия мужчине заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Следствием установлено, что в ночь на 15 июля 2023 года в городе Коряжме обвиняемый после конфликта, произошедшего в ресторане, причинил 41-летнему местному жителю четыре ножевых ранения с повреждением бедренной артерии. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. 

 Ход следствия был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

 Сотрудники правоохранительных органов Азербайджанской Республики установили местонахождение Алиева. В удовлетворении запроса о выдаче обвиняемого для осуществления уголовного преследования правоохранительным органам Российской Федерации было отказано, в связи с чем уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дальнейшего расследования. 

 Кроме того, отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК продолжается расследование уголовного дела по факту халатности, допущенной сотрудниками миграционной службы, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека  (ч.2 ст.293 УК РФ).

 

18 январь 08:54 | : Происшествия

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