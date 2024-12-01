Жительница Новодвинска рассказала медикам сказку про нападение

В начале декабря 2024 года в полицию города Новодвинска поступило сообщение от бригады скорой помощи. Одна из пациенток, к которой они приехали на вызов, рассказала врачам о совершенном на нее нападении. По словам женщины, когда она возвращалась из магазина, неизвестный избил ее и похитил сумку, в которой находились деньги и личные вещи.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Однако в ходе проведения проверочных мероприятий факт нападения не подтвердился.

По имеющейся информации, в тот день женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действительно ходила в магазин, но расположенный на другой улице, и не за продуктами, а за спиртным. По дороге домой она упала и сильно ударилась головой. Испугавшись, что сожитель узнает о том, что в его отсутствие она употребляла алкоголь, женщина и сообщила медикам о якобы совершенном на нее нападении.

В отношении 44-летней жительницы города Новодвинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

(фото с https://vladimir.sledcom.ru)