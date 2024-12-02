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По факту отравления детей больничной пищей в Арпхангельске заведено уголовное дело

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 15 декабря 2024 года в нескольких отделениях лечебного учреждения г Архангельска зарегистрировано 12 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию у детей. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъяты необходимые документы. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

 

18 декабрь 11:05 | : Скандалы

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