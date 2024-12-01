В Архангельске поселился злобный Гринч

Центральная городская ёлка подверглась жёсткому вандализму! Об этом сообщил глава областной столицы Дмитрий Морев:



- Все световые фигуры и сама ель с гирляндами и шатром были установлены заранее и уже светились. Вандалы вырвали нижний ярус елки, проникли внутрь и разломали блок управления иллюминацией. Нет сомнений, что это злонамеренная акция. При этом против всех горожан.



Уже несколько часов специалисты "Городского благоустройства" занимаются восстановлением системы управления иллюминацией. Впереди у них бессонная ночь. Уверен, что профессионалы сделают максимум возможного.



Праздник открытия главной ёлки завтра, 14 декабря, остается в силе. Мы не можем разочаровать детей и их родителей. Прошу с пониманием отнестись, если какой-то обод или фигура не будут при этом светиться. Повторюсь: сделаем всё, что только возможно за короткий срок после столь глобального разрушения.



Полиция уже ищет исполнителей этой варварской и бессмысленной акции. Кто бы мог подумать, что в Архангельске есть свой злобный Гринч.



