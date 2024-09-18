Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский адвокат обвиняется в должностных преступлениях

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката. Он обвиняется по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к заведомо ложным показаниям свидетеля в суде), а также 24-летней и 40-летней жительниц  областного центра по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

По версии следствия адвокат, а также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 19.12.2022 в здании Ломоносовского районного суда Архангельска предложили путем уговоров дать в качестве свидетелей заведомо ложные показания по уголовному делу в отношении совершившего покушение на убийство лица. 

Согласившись на предложения и просьбы адвоката, иного лица, свидетели в этот же день в названном суде, будучи предупрежденными председательствующим об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний с разъяснением прав и обязанностей свидетелей, дали оправдывающие виновного показания. 

Несмотря на это, суд, взяв за основу показания свидетелей на следствии, 07.08.2023 признал жителя города виновным в совершении предусмотренного                 ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ преступления и осудил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый в подстрекательствах адвокат не признал. Свидетели, давшие в суде заведомо ложные показания – признали в полном объеме. 

Обвиняемым грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд районный суд г. Архангельска.     

02 декабрь 16:34 | : Скандалы

Главные новости


Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Сможет ли госпожа Рудкина расколдовать заколдованное место?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (24)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20