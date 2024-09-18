Архангельский адвокат обвиняется в должностных преступлениях

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката. Он обвиняется по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к заведомо ложным показаниям свидетеля в суде), а также 24-летней и 40-летней жительниц областного центра по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

По версии следствия адвокат, а также иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 19.12.2022 в здании Ломоносовского районного суда Архангельска предложили путем уговоров дать в качестве свидетелей заведомо ложные показания по уголовному делу в отношении совершившего покушение на убийство лица.

Согласившись на предложения и просьбы адвоката, иного лица, свидетели в этот же день в названном суде, будучи предупрежденными председательствующим об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний с разъяснением прав и обязанностей свидетелей, дали оправдывающие виновного показания.

Несмотря на это, суд, взяв за основу показания свидетелей на следствии, 07.08.2023 признал жителя города виновным в совершении предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ преступления и осудил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый в подстрекательствах адвокат не признал. Свидетели, давшие в суде заведомо ложные показания – признали в полном объеме.

Обвиняемым грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд районный суд г. Архангельска.