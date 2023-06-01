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Житель ЗАТО Мирный за ложные показания в суде лишился 15% зарплаты

Мирнинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 37-летнего  обвиняемого по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

Установлено, что обвиняемый, находясь 21.12.2022 в зале судебного заседания Мирнинского городского суда, при его допросе в качестве свидетеля в ходе судебного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, предупрежденный судьей об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, с целью помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности, дал показания несоответствующие действительности, пытаясь ввести участников процесса в заблуждение. По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал эти сведения недостоверными, приняв решение о вынесении обвинительного приговора.  
По совокупности приговоров виновный осужден к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 15%, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев 12 дней.   

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

26 июнь 09:08 | : Происшествия

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