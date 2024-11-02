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Дмитрий Шабуняев приземлился в СИЗО города Архангельска

По ходатайству заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности главного врача одной из городских больниц областного центра, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и преступлении в сфере компьютерной информации. 

В отношении его заместителя, выступившего соучастником в совершении вышеуказанных преступлений, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. 

20 ноябрь 11:57 | : Скандалы

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