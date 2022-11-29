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Под давлением прокуратуры ликвидирована свалка мусора в Приморском районе

В ходе проведенной Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что администрацией муниципального образования «Лисестровское» Приморского района ненадлежащим образом организовано накопление отходов возле кладбища в дер. Негино, что привело к образованию несанкционированной свалки.

Для устранения нарушений главе сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого навалы мусора ликвидированы. На первый квартал 2023 г. органом местного самоуправления запланированы работы по оборудованию площадки накопления отходов в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Ситуация остается на контроле природоохранной прокуратуры.


18 январь 16:22 | : Экономика

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