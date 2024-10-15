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8% архангельских работодателей не любят беременных сотрудниц

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие женщины из Архангельска, имеющие детей.

В Архангельске 54% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 15% — во втором, 7% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам.

 Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.

 44% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 32% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — 8% респондентов.

 Коллеги по работе на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 66% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая, что отношение было нейтральным.

(фото с https://pharmvestnik.ru

 

09 ноябрь 08:08 | : Скандалы

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