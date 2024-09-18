Спортшколу в Малиновке посетила прокуратура и осталась недовольна

Прокуратурой Устьянского района в рамках осуществления надзорной деятельности в сфере законодательства о защите прав несовершеннолетних выявлены нарушения законодательства об образовании в ГАУ ДО АО «Спортивная школа олимпийского резерва «Малиновка».

В ходе проверки выявлено недостаточное оснащение спортивным инвентарем всех обучающихся в школе.

Установлено, что в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки», утвержденным приказом Минспорта России от 17.09.2022 № 733, на учебно-тренировочном этапе спортивной подготовки на обучающегося предоставляется 2 пары гоночных лыж, 2 пары лыжных креплений, 2 пары палок для лыжных гонок, 2 пары лыжероллеров, 2 пары креплений для лыжероллеров на 1 год.

Однако на 163 несовершеннолетних в школе в наличии имелось только

140 пар лыж гоночных, 140 пар лыжных креплений, 227 пар палок для лыжных гонок, 135 пар лыжероллеров, 135 пар креплений для лыжероллеров, что не соответствовало необходимым требованиям.

В этой связи прокурором руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого дополнительно приобретено 135 пар лыжероллеров, 148 пар ботинок, 50 пар лыжных креплений, 11 пар профессиональных гоночных лыж и 11 пар лыжных креплений.

Материальная база учреждения продолжает обновляться.