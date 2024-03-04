Детская площадка в Петровском парке пострадала от рук вандалов

Это случилось меньше, чем через пять дней со дня открытия. Подробности злодеяния, а также комментарий директора Драмтеатра от издания «Регион 29»:

- В среду, 30 октября, в Петровском парке открылась долгожданная для многих мам, пап и ребятишек Архангельска детская площадка. Прошло чуть меньше недели, а часть аттракционов в игровой зоне уже повреждены.

Так, например, у качалки-балансира уже повреждена горизонтальная перекладина. Точнее, в настоящий момент деталь отсутствует полностью. На месте её крепления к вертикальной оси виднеется искорёженный металл элемента конструкции. Досталось и бедной рынде, у которой полностью вырван из винтовой резьбы стержень-боёк.

Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов:

- Всегда есть моменты, которые можно выявить только на практике. Бывает, дети начинают использовать элементы площадки не по назначению или нарушая способы эксплуатации. Поэтому мы сейчас вместе с подрядчиком смотрим, где и что усилить или вовремя починить.

… Думаю, мы все заинтересованы, чтобы детская площадка максимально долго радовала детвору. Мы со своей стороны прикладываем для этого максимум усилий: реагируем на малейшее нарушение конструкций. Но и со стороны родителей и детей хочется также понимания, что они приходят на площадку играть, а не ломать.

Стоит отметить, что, несмотря на первые поломки и громкую критику со стороны отдельных горожан, площадка в День народного единства стала настоящим магнитом для семей с маленькими детьми.