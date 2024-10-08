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В системе УФСИН Поморья расследуется цепочка взяточничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению сотрудника УФСИН России по Архангельской области в совершении преступления коррупционной направленности при посредничестве адвоката и осужденного установлена причастность еще одного сотрудника УФСИН к совершению преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

 Следствием установлено, что в 2023 году сотрудник УФСИН предложил осужденному за мошенничество за систематические передачи ему вознаграждения в виде алкогольной продукции создать привилегированные условия для отбывания наказания с незаконным послаблением для него режимных требований, обеспечить ему свое покровительство в учреждении, в том числе исключающее привлечение к дисциплинарной и иной установленной законом ответственности за нарушения им режимных требований и правил внутреннего распорядка. У следствия имеются основания полагать, что должностное лицо получило алкогольную продукцию через посредников на общую сумму более 360 тысяч рублей. 

 Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного должностного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для расследования дела.

 Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России и соединено в одно производство с ранее возбужденным делом о преступлениях коррупционной направленности.

30 октябрь 11:57 | : Скандалы

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