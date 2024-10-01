В «Вельском психоневрологическом интернате» эксплуатировали беременную сотрудницу

Прокуратурой Вельского района по поступившему обращению местной жительницы проведена проверка соблюдения требований законодательства.

Установлено, что заведующая отделения «Хозьминское» ГАСУ АО «Вельский психоневрологический интернат» при наличии сведений о беременности сотрудницы, привлекала ее к трудовой деятельности в ночное время в июле, августе и сентябре 2023 года при наличии медицинских противопоказаний.

Указанными действиями работодателя, местной жительнице причинен моральный вред, выразившийся в нравственных переживаниях, которые негативно сказывались на самочувствии.

По данному факту прокуратурой района в интересах заявителя в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с ГАСУ АО «Вельский психоневрологический интернат» компенсации морального вреда.

Решением Вельского районного суда требования прокурора удовлетворены на сумму 15 000 рублей.

Права работника восстановлены путем перечисления ГАСУ АО «Вельский психоневрологический интернат» денежных средств.