Архангельскую управляшку наказали рублем за долги перед теплоэнергетиками

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка в сфере соблюдения требований федерального законодательства при расчетах за поставленные энергоресурсы.

По результатам проверки в деятельности одной из управляющих компаний, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Архангельска, прокуратурой города выявлены факты наличия на протяжении длительного периода времени задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленную тепловую энергию в сумме 199 000 рублей.

Указанные обстоятельства явились основанием для возбуждения в отношении управляющей компании дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

На основании постановления руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области управляющая компания оштрафована на 150 тыс. рублей.