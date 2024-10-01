Архангельская фирма-банкрот погасила задолжность по зарплате

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка соблюдения трудовых прав работников ООО «Стройплощадка», находящегося в стадии банкротства.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства конкурсным управляющим общества не принято полного комплекса мер, направленных на погашение образовавшейся перед 90 работниками задолженности по заработной плате в размере более 2 млн рублей.

В этой связи прокурором конкурсному управляющему общества внесено представление, а в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих направлена информация об инициировании в отношении конкурсного управляющего соответствующей проверки.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед всеми работниками предприятия погашена в полном объеме.