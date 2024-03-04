Мать из Коряжмы чуть не уморила голодом пятерых детей

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку по факту оставления малолетних детей в опасности.

Установлено, что 33-летняя жительница г. Коряжмы, являясь матерью пятерых малолетних детей, в период с 18.07.2024 по 20.07.2024 оставила их по месту проживания, в том числе малолетнего недееспособного ребенка-инвалида, в опасном для жизни и здоровья состоянии на длительное время без питания и воды.

При этом дети по малолетству и вследствие беспомощности были лишены возможности принять меры к самосохранению.

Прокуратурой в отдел полиции по г. Коряжме МО МВД России «Котласский» материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса о привлечении матери к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), рассмотрев которые, орган дознания возбудил уголовное дело.