Многодетная мать из Коряжмы уличена в вопиющем разгильдяйстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 33-летней жительнице города Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствием установлено, что с 18 по 20 июля 2024 года обвиняемая по месту жительства в квартире в городе Коряжме оставила пятерых детей в возрасте от 4 до 10 лет, один из которых является ребенком-инвалидом, без достаточного количества пищи, закрыв входные двери квартиры, поставив их в опасное для жизни и здоровья состояние.

После того, как один из детей, обеспокоенный длительным отсутствием матери, связался по мобильному телефону со знакомой матери и рассказал, что они несколько дней находятся дома одни, та обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время в суде решается вопрос об ограничении обвиняемой в родительских правах, так как сотрудники полиции установили, что помимо оставления детей без присмотра подследственная употребляла алкогольные напитки и наркотические средства.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.