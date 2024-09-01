Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Многодетная мать из Коряжмы уличена в вопиющем разгильдяйстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 33-летней жительнице города Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствием установлено, что с 18 по 20 июля 2024 года обвиняемая по месту жительства в квартире в городе Коряжме оставила пятерых детей в возрасте от 4 до 10 лет, один из которых является ребенком-инвалидом, без достаточного количества пищи, закрыв входные двери квартиры, поставив их в опасное для жизни и здоровья состояние. 

После того, как один из детей, обеспокоенный длительным отсутствием матери, связался по мобильному телефону со знакомой матери и рассказал, что они несколько дней находятся дома одни, та обратилась в правоохранительные органы. 

В настоящее время в суде решается вопрос об ограничении обвиняемой в родительских правах, так как сотрудники полиции установили, что помимо оставления детей без присмотра подследственная употребляла алкогольные напитки и наркотические средства.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину. 

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

(фото с https://life.ru/p/1095273) 

30 сентябрь 10:45 | : Скандалы

Главные новости


Выход Белькова. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пафосный московский общепит периода недоразвитого социализма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (341)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20