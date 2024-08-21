Заказ? В Котласе хулиганы напали на тренера-правдоруба

Вопиющий по своей дикости случай произошел полторы недели назад с экс-тренером по легкой атлетике ДЮСШ № 1 Евгенией Фёдоровой! Подробности от наших коллег из издания «KOT’News»:



- Как сообщает источник редакции, проживающая загородом Евгения Витальевна как обычно отправилась выгуливать свою собачку в расположенный рядом с ее дачей лес, где на нее было совершено нападение двумя неизвестными мужчинами в масках (балаклавах).



О том, что ее там ждали и выслеживали, Евгения Витальевна не сомневается, так как в этом лесу только она одна из всех соседей гуляет со своей собачкой.



Быстро приблизившись, мужчины схватили женщину, и один из нападавших начал удерживать ее локтем, прижав к дереву, а тем временем второй нанес ей удар коленом в живот. При этом Евгении Витальевне было озвучено следующее: «Привет тебе из Котласа. Когда же ты уже заткнешься, сука. Это тебе последнее предупреждение». После чего нападавшие скрылись.



Полторы недели Евгении Федоровой понадобилось, чтобы прийти в себя и рассказать об этом знакомым, так как с ее слов она даже боялась выходить из своего дачного домика. Сейчас она намерена обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.



Напомним, что недавно Евгения Витальевна дала нашему информационному агентству разоблачительное интервью о том, какие «дела» творятся в Спортшколе № 1 и причинно-следственная связь с нападением более чем очевидна. Поскольку после ее репортажа в Спортшколе начались проверки Следственного комитета и Котласской Межрайонной прокуратуры.



Мы продолжим следить за развитием событий и обязательно проинформируем общественность, как будут развиваться события далее.