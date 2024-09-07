В Поморье появился новый тип мошенничества через фейковый аккаунт

В Северодвинске зафиксированы попытки совершения противоправных действий в отношении местных жителей через анонимные мессенджеры. Для этих целей телефонные мошенники используют находящиеся в открытом доступе фотографии участковых уполномоченных полиции. Создав фейковый аккаунт в мессенджере, злоумышленники рассылают гражданам сообщения о совершении ими различных противоправных действий и требуют передачи конфиденциальной информации, в том числе для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

УМВД России по Архангельской области предупреждает! Сотрудники органов внутренних дел не используют мессенджеры для общения с гражданами, не запрашивают личные, в том числе конфиденциальные данные и не склоняют к совершению финансовых операций. Все это типичные уловки телефонных мошенников.

При поступлении подобных сообщений не вступайте в переписку. Любую информацию, касающуюся деятельности органов внутренних дел, можно уточнить в дежурной части территориального отдела полиции или на официальном сайте УМВД России по Архангельской области 29.мвд.рф, где в разделе «Ваш участковый/отдел полиции» размещены актуальные телефоны участковых уполномоченных полиции.

Будьте бдительны. Не поддавайтесь на провокации телефонных мошенников!