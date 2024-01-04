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Цены довели Архангельскую область до роста социальной напряженности

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа 27.06.2024 состоялась рабочая встреча по вопросу ценообразования на социально значимые продовольственные товары и их доступности для населения.

Вопросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары находятся на особом контроле прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В рамках проведенных проверок в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости прокурорами с начала 2024 года объявлены 52 предостережения о недопустимости нарушения закона представителям торговых организаций.

На рабочей встрече обсуждены риски увеличения стоимости товаров в условиях сложившейся социально-экономической обстановки.

Представителям предприятий разъяснены требования федерального законодательства, в том числе о защите конкуренции, последствиях неправомерного завышения стоимости, преднамеренного ограничения свободного оборота товаров, влекущих искусственный дефицит и рост социальной напряженности.

В ходе совместного обсуждения выработаны мероприятия, которые будут способствовать улучшению состояния законности в рассмотренной сфере.

01 июль 15:20 | : Скандалы

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