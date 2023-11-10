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"Титан-Девелопмент"" угрожает головам архангелогородцев (видео)

В Архангельске на финальной стадии строительства культурно-делового центра на перекрестке улицы Поморской и Троицкого проспекта подрядчик решил, что обойдётся без ограждений. Рабочие доделывают здание на строительных лесах прямо над идущими мимо пешеходами.

У стройплощадки ООО «Титан-Девелопмент» сейчас нет даже элементарного деревянного забора с козырьком, а временные ограждения из неблагонадежной сигнальной сетки уже несколько дней валяются на земле и колышутся на ветру.

Удивительно, но никому нет дела за соблюдением техники безопасности, а ведь мимо стройки ежедневно проходят сотни горожан. Десятки детей идут около недостроя на занятия в областной Дворец детского и юношеского творчества.

Народный фронт обратился в администрацию Архангельска и собирается добиваться надлежащего ограждения площадки до завершения всех работ.

30 ноябрь 15:43 | : Скандалы

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