"Титан-Девелопмент"" угрожает головам архангелогородцев (видео)

В Архангельске на финальной стадии строительства культурно-делового центра на перекрестке улицы Поморской и Троицкого проспекта подрядчик решил, что обойдётся без ограждений. Рабочие доделывают здание на строительных лесах прямо над идущими мимо пешеходами.



У стройплощадки ООО «Титан-Девелопмент» сейчас нет даже элементарного деревянного забора с козырьком, а временные ограждения из неблагонадежной сигнальной сетки уже несколько дней валяются на земле и колышутся на ветру.



Удивительно, но никому нет дела за соблюдением техники безопасности, а ведь мимо стройки ежедневно проходят сотни горожан. Десятки детей идут около недостроя на занятия в областной Дворец детского и юношеского творчества.



Народный фронт обратился в администрацию Архангельска и собирается добиваться надлежащего ограждения площадки до завершения всех работ.