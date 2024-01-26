Главбух Плесецкой колонии разжаловали из подполковников за воровство

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего главного бухгалтера Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области» виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что подсудимая, в период с 05.06.2017 по 06.07.2022 совершила хищение денежных средств, принадлежащих исправительному учреждению, на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Находясь на рабочем месте, с целью сокрытия своих преступлений изготавливала платежные ведомости, содержащие ложные сведения о том, что лица, отбывающие наказания, получили денежные средства, от их имени подписывала ведомости и изготавливала заявления на получение сумм денег, которые сдавала в кассу учреждения.

Приговором суда по совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с лишением специального звания «подполковник внутренней службы». Судом также удовлетворен гражданский иск о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.