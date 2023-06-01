Власть Каргопольского округа наказали за шахер-махер с арендой полигона ТКО

Арбитражным судом Архангельской области 24.07.2023 удовлетворен иск заместителя прокурора Архангельской области к администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области и ООО «Жилищные услуги» о признании недействительным договора аренды полигона для размещения твердых коммунальных отходов, расположенного на территории округа.

Поводом для обращения в суд послужила незаконная передача органом местного самоуправления данного объекта коммерческой организации в аренду, минуя конкурсные процедуры и вопреки императивным требованиям закона о их передаче исключительно на условиях концессионного соглашения с возложением обязанности по реализации инвестиционных программ по модернизации данного объекта жилищно-коммунального хозяйства.

Решение суда в законную силу не вступило.