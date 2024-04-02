Крупный чин архангельского УФСИН приговорен к принудработам за гешефты с закупок

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что осужденный с 01.07.2014 по 25.10.2022, используя служебные полномочия, действуя в интересах своего знакомого – генерального директора ООО «Бизнес-Нева», организовал в нарушение законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок для государственных нужд, и о защите конкуренции, проведение процедур по закупке товаров, материалов, услуг и оборудования для нужд пенитенциарных учреждений у подконтрольных и аффилированных к последнему организаций.

Таким способом было заключено не менее 51 государственного контракта на поставку товаров, оборудования, материалов, услуг по завышенным ценам, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и государства, причинение УФСИН России по Архангельской области материального ущерба в размере не менее 4,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства с лишением права занимать должности в системе УФСИН с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.