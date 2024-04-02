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Поселок Гидролизного завода затопил зловредный бизнесмен Редькин

Точнее, его КНС, каждый год фигурирующая в списке коммунальных катастроф.

Коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера» провели свое журналистское расследование:

- В 2022 и 2023 годах Гидролизный также уходил под воду, но каждый раз по-разному. Причина происходящего тогда была обозначена вполне чёткая: некорректная работа канализационной насосной станции. Ей владеет частный собственник, который по своему усмотрению останавливал работу КНС на Мендлеева, 2, что и стало причиной подтопления.

Частный собственник — это фирма «Водтранссервис» скандально известного бизнесмена Редькина.

Вообще эта станция стоит поперёк горла не только всей Маймаксе и властям (хотя создаётся ощущение, что не всем), но и «РВК-Архангельск», который вынужден откачивать воду, хотя по идее в обязанности компании это вообще не входит.

Какого рожна город каждый раз включает режим «политес» и вынужден идти на поводу у частной фирмы? 

В итоге ситуация из года в год повторяется, а росводоканал любезно приходит на выручку, хотя мог бы этого не делать; для «РВК» ответственность — явно не пустой звук.

 

18 апрель 10:34 | : Скандалы

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