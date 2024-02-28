Глава УЛК Владимир Буторин перестал финансировать лыжные гонки

Об этом стало известно из комментария одной из самых титулованных лыжниц Вероники Степановой к своему заявлению о выходе из сборной Архангельской области по лыжам.

Вероника Степанова:

- Хочу сказать большое спасибо генеральному директору УЛК Виктору Буторину, а также другим людям, причастным к созданию инфраструктуры для тренировок и соревнований по лыжным гонкам в Поморье, включая губернатора области Александра Цыбульского. Но сейчас проект УЛК подошёл к концу, и я ухожу из сборной Архангельской области. Инвестор в спорте всегда прав, я же старалась в прошедшем сезоне принести региону максимум золотых медалей. Не сомневаюсь, что найду достойный вариант для продолжения своей карьеры.

Напомним, именно финансовая опека Буторина привела в сборную Архангельской области по лыжам именитых спортсменов, с завидным постоянством добывающих высокие награды. Кроме Степановой, лыжную сборную Поморья представляют такие известные в этом виде спорта фамилии, как Большунов, Коростелев, Истомина, Пеклецова.

Пока доподлинно неизвестно, чем мотивировано такое решение главного спонсора… возможно, освободившиеся средства будут вложены в другие, более значимые гуманитарные проекты. Или просто надоело человеку.

Что касается самой Вероники, то ее ждут… на спортивных каналах телевидения. Об этом уже заявил Дмитрий Губерниев.