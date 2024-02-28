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Прокуратура Поморья поставила на вид чиновникам положение детей-сирот

При проведении проверок исполнения законодательства, регламентирующего охрану прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – сироты), в 2023 году прокурорами выявлено более 400 нарушений закона, опротестовано 12 незаконных правовых актов, внесено 139 представлений, в суд предъявлено 33 иска, объявлено 18 предостережений должностным лицам.

Государственными организациями для сирот допускались нарушения прав воспитанников на оказание медицинской помощи, своевременное получение алиментов, безопасные условия проживания. Имели место факты необоснованного снятия денежных средств с банковских счетов детей.

Так, в результате принятых мер прокуратурой Вельского района ГБУ «Вельский центр содействия семейному устройству», ГБУ «Низовский центр содействия семейному устройству» организовано проведение врачебных консультаций 6 воспитанникам, 3 – лечебной физкультуры и массажа, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Решением Новодвинского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора, на администрацию ГБУ «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» возложена обязанность вернуть воспитаннице, находящейся на полном государственном обеспечении, незаконно снятые с ее счета денежные средства в размере более 40 тысяч рублей на приобретение одежды и медикаментов. Судебный акт исполнен, права ребенка восстановлены.

Решением Котласского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора, на администрацию ГБУ «Сольвычегодский центр содействия семейному устройству» возложена обязанность в срок до 01.09.2026 провести капитальный ремонт кровли здания. 

Основанием для внесения прокуратурой Устьянского района представления директору ГБУ «Октябрьский центр содействия семейному устройству» явилось наличие запорных устройств (замки), которые в ночное время закрывались (открывание их изнутри комнаты невозможно), не соблюдались требования санитарных правил при организации питания, его периодичности, завтраки по своему химическому составу не обеспечивали физиологические потребности несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения представления права воспитанников восстановлены, запорные устройства с дверей комнат сняты, режим питания организован, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

12 апрель 09:08 | : Скандалы

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