Руководство архангельского краеведческого музея обворовывало свое учреждение

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из музеев Архангельска и бывшего главного бухгалтера, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 1 ст. 292, ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, пособничество в служебном подлоге, присвоение и растрата).

По версии следствия с 16.10.2019 по 02.11.2022 в музей был трудоустроен знакомый главного бухгалтера, который трудовую функцию не выполнял, на рабочем месте не появлялся, однако заработная плата ему ежемесячно перечислялась на банковский счет. Поступившие таким образом денежные средства он передавал главному бухгалтеру, которая часть оставляла себе, а остальные передавала директору музея. Похищенными денежными средствами должностные лица распорядились по собственному усмотрению, причинив музею ущерб в сумме свыше 2 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, директор музея действуя самостоятельно по аналогичной схеме дважды в периоды с 16.04.2020 по 29.09.2020 и с 15.06.2022 по 29.09.2022 трудоустроила родственницу работника музея, не осведомленную о ее преступных намерениях, которая никакой трудовой деятельности также не осуществляла. Перечисленную заработную плату работник передавала в полном объеме директору музея, которая распорядилась ей в личных целях, причинив учреждению крупный ущерб в размере свыше 650 тыс. рублей.

Директор музея вину в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме, возместила 1 млн рублей. Вторая обвиняемая отношение к обвинению пояснить отказалась, но в ходе предварительного следствия возместила ущерб в размере 410 тыс. рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(кадр из к/ф «Старики-разбойники»)