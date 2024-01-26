Сотрудники северодвинского спецприемника попустительствовали "клиентам"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим сотрудникам специального приемника ОМВД России по городу Северодвинску. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), один из них также по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием и судом установлено, что осужденные в 2020 году, действуя вопреки интересам службы, предоставили преференции лицу без гражданства, подлежащему депортации с территории Российской Федерации и для этих целей помещенному в специальный приемник в соответствии с решением Северодвинского городского суда Архангельской области.

В нарушение установленных требований осужденные допустили неограниченное количество свиданий этого лица с посторонними лицами, в том числе нахождение их на режимном объекте в вечернее и ночное время, беспрепятственный выход за пределы специального приемника, а также запрещенный пронос и употребление алкогольной продукции. При этом один из осужденных за незаконно созданные для заинтересованного лица условия содержания и предоставленные преференции получил незаконное денежное вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и подразделением собственной безопасности УМВД России по Архангельской области.

Приговором Северодвинского городского суда одному из них по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет лишения свобод с отбыванием в колонии-поселении, второму- 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.