Сотрудник архангельского УФСИН попался на мелкой взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника исправительной колонии №21 УФСИН России по Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей).

Следствием установлено, что в марте 2023 года обвиняемая, зная, что назначена служебная проверка в связи с отсутствием ее на рабочем месте, обратилась к медицинскому работнику, который за мелкую взятку подготовил листок по временной нетрудоспособности, предоставленной обвиняемой в отдел кадров исправительного учреждения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ОСБ УФСИН и ОМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.