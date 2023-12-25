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Сотрудник архангельского УФСИН попался на мелкой взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника исправительной колонии №21 УФСИН России по Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей).

 Следствием установлено, что в марте 2023 года обвиняемая, зная, что назначена служебная проверка в связи с отсутствием ее на рабочем месте, обратилась к медицинскому работнику, который за мелкую взятку подготовил листок по временной нетрудоспособности, предоставленной обвиняемой в отдел кадров исправительного учреждения. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ОСБ УФСИН и ОМВД России по Архангельской области. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://ruadvocate.ru) 

14 февраль 09:24 | : Скандалы

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